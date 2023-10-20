В Северодонецке запустят резервный источник водоснабжения

В правительстве также рассказали о решениях увеличить темпы строительства линий электропередачи в поселке Боброво и установить мини-котельную в Боровском учебно-воспитательном комплексе

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Резервный источник водоснабжения запустят в городе Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР), значительно пострадавшем во время боев. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"В связи с возвращением жителей в Северодонецк и увеличением количества домов, планируемых в этом году к подключению централизованного отопления, будет запущен резервный источник водоснабжения, подающий воду на город и близлежащие населенные пункты, такое решение было принято на совещании в Северодонецке, которое провели директор департамента реализации соцпроектов Минэнерго России Вадим Павлов и первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин с руководителями ресурсоснабжающих предприятий и главами городов Северодонецкой агломерации", - сказано в сообщении.

В правительстве рассказали, что на встрече также приняли решение увеличить темпы строительства линий электропередачи в поселке Боброво, который относится к Северодонецку, а также установить мини-котельную в Боровском учебно-воспитательном комплексе.

Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск освободили Северодонецк 25 июня 2022 года. Во время боев в городе значительно пострадала гражданская инфраструктура, включая системы газо-, водо- и электроснабжения.