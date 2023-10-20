Источник сообщил, что Кунадзе лоббировал передачу Курильских островов Японии

Минюст ранее внес дипломата в реестр иноагентов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Дипломат, экс-замминистра иностранных дел РФ, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе, внесенный в реестр иноагентов, ранее лоббировал передачу Курильских островов Японии. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник.

"Во времена "козыревщины" (по имени бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева - прим. ТАСС) Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии", - указал собеседник агентства.

Ранее Минюст РФ сообщил, что внес Кунадзе в реестр иноагентов. По данным ведомства, "он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных сил РФ". Кроме того, он "систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами", уточнили в министерстве.