В Ингушетии на территории площадью свыше 6 тыс. кв. м построят госфилармонию

Объект будет включать 2 концертных зала на более чем 800 человек

МАГАС, 20 октября. /ТАСС/. Строительство здания государственной филармонии будет вестись на площади более 6 тыс. кв. метров в административном центре Ингушетии Магасе. В объект войдут два концертных зала на более чем 800 человек, написала в своем телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова по итогам посещения республики.

"Важным поводом для моего визита в республику стал осмотр места, где уже в этом году начнется строительство масштабного и долгожданного объекта - государственной филармонии в Магасе. На площади больше 6 тысяч кв. м разместят большой и малый концертные залы на более чем 800 человек. А значит, жители и гости республики смогут посещать замечательные концерты, увеличится количество обменных гастролей", - написала Любимова.

В рамках визита в республику министр встретилась с главой региона Махмудом-Али Калиматовым для обсуждения реализации в республике нацпроекта "Культура" и подготовки к 100-летию государственности региона.

"Посетили с Махмудом-Али Калиматовым Ингушский музей краеведения имени Т. Мальсагова в Назрани с уникальной 22-тысячной коллекцией предметов от древнейших времен до новейшей истории. Думаем вместе, как можно подержать коллег. Не могли не побывать в еще одном важнейшем месте с точки зрения сохранения исторической памяти народа Ингушетии - Мемориале Памяти и Славы", - добавила министр.

На данный момент госфилармония функционирует в приспособленном помещении. Стоимость нового культурного объекта будет составлять более 1,8 млрд рублей, его строительство планируется завершить в 2026 году.