В Москве в районе Люблино построят храм в честь апостолов Петра и Павла

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, храм возводится по индивидуальному проекту и рассчитан на 750 прихожан

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Храм в честь святых Первоверховных апостолов Петра и Павла строится в районе Люблино Юго-Восточного административного округа по адресу: Тихорецкий бульвар, владение 1. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"На данный момент завершены строительно-монтажные работы по храму, смонтирована кровля, установлены купола и кресты, ведутся внутренние отделочные работы и устройство внутренних инженерных систем, работы по подключению храма к коммуникациям завершены", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Руководитель департамента уточнил, что храм на 750 прихожан пятикупольный с колокольней возводится по индивидуальному проекту из цилиндрованного бревна на каменном фундаменте. Левкин добавил, что на первом этаже храма предусмотрен молельный зал, а также ряд технических помещений, на втором этаже - помещения для хора и выход на колокольню.

"Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году. Деревянный храм такой значительной вместимости и все религиозные постройки в границах участка образуют уникальный храмовый комплекс деревянного зодчества на территории Москвы", - отметил он.

По его словам, работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится столичным департаментом с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На данный момент при участии ДГП в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города введено в эксплуатацию 102 объекта.