На проспекте Защитников Москвы капитально отремонтировали подземный пешеходный переход

Рабочие сделали гранитную облицовку, отремонтировали ступени и напольное покрытие, обновили освещение, вентиляцию, отопление

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода завершились в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Обновленный пешеходный переход расположен рядом с домом №10 по проспекту Защитников Москвы. Что сделали: старую керамическую плитку заменили на гранитную облицовку, отремонтировали ступени лестничных сходов и напольное покрытие, установили новое инженерное оборудование, обновили осветительные приборы, вентиляцию, отопление, привели в порядок служебные помещения. Во время работ часть перехода всегда была открыта для пешеходов", - значится в публикации.

Как заверили в комплексе, состоянию пешеходных переходов в Москве уделяется особое внимание.

"Специалисты ГБУ "Гормост" регулярно обследуют их и при необходимости принимают решение о текущем или капитальном ремонте. За последние 10 лет в столице отремонтировали почти 300 подземных пешеходных переходов. В этом году планируется обновить еще девять. В части из них работы уже завершены", - заключили в КГХ.