Суд во Франции разрешил продажу случайно найденной картины да Винчи за границу

Обладатель редкого рисунка Леонардо да Винчи несколько лет не мог выставить работу на торги из-за запрета Министерства культуры Франции

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Административный суд Парижа удовлетворил иск обладателя редкого рисунка Леонардо да Винчи, который несколько лет не мог выставить работу на торги из-за запрета Министерства культуры Франции. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Это большая победа для моего клиента, - заявил адвокат коллекционера Оливье Барателли. - Данный рисунок Леонардо да Винчи, который долгое время не выставлялся из-за надуманных претензий, наконец-то сможет быть представлен широкой публике и выставлен на продажу". Он добавил, что его клиент должен в ближайшее время передать работу аукционному дому Christie's.

Этюд "Мученичество св. Себастьяна", выполненный пером и коричневыми чернилами, принадлежит французскому врачу, который после ухода на пенсию попросил эксперта аукционного дома Tajan в Париже оценить коллекцию, доставшуюся ему в наследство от отца. Среди 14 неподписанных, или же имевших неподтвержденные подписи, рисунков внимание эксперта привлекла работа с этикеткой "Микеланджело". Изучив ее вместе с коллегой, он пришел к выводу, что она была написана левшой, судя по направлению штрихов, и была крайне близка по стилю к работам да Винчи, что позже подтвердила и эксперт нью-йоркского Метрополитен-музея Кармен Бамбах. По ее мнению, этюд был выполнен примерно в 1478-1483 годы.

Предварительная оценка стоимости работы варьировалась от €8 млн до €12 млн. Когда информация о находке появилась в СМИ, Министерство культуры Франции объявило картину "национальным достоянием" - эта процедура автоматически накладывает запрет на вывоз за рубеж предмета искусства без одобрения властей. Затем министерство предложило владельцу выкупить работу за €10 млн, но он отказался, тем более что новая оценка сулила потенциальную прибыль в €15 млн.

В 2021 году власти отказались от выкупа работы, но и не выдали экспортный сертификат, воспрепятствовав таким образом вывозу рисунка за рубеж на выставки и продаже иностранным покупателям. Официальной причиной отказа было названо спорное происхождение работы, которая, по мнению министерства, могла быть украдена, жалоба была подана в 2020 году. Однако суд постановил, что "детали, на которые ссылаются в министерстве культуры, не содержат серьезных и согласующихся между собой предположений о незаконном происхождении произведения". После того, как суд удовлетворил иск коллекционера, в Минкультуры Франции заявили AFP, что "выдадут требуемый сертификат в соответствии с решением суда".