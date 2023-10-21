20 октября, 21:17

Вильфанд порекомендовал москвичам поменять летнюю резину на зимнюю

Егор Алеев/ ТАСС, архив
© Егор Алеев/ ТАСС, архив

В столице ожидаются холодная погода и гололедица на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Холодная погода и гололедица прогнозируются на следующей неделе в Москве. В связи с этим автомобилистам необходимо сменить летнюю резину на зимнюю, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура до конца следующей недели будет ниже плюс 5 градусов. Это будет сказываться на эластичности резины на колесах, а значит, что уже однозначно надо переходить на зимнюю резину. Это уже безусловно, и сомневаться не стоит", - сказал он.

По словам Вильфанда, на следующей неделе гололедица "будет почти каждый день, исключая понедельник".

Ранее метеоролог предупредил жителей Подмосковья о гололедице ночью и утром в субботу. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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