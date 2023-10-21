Иерусалимский патриарх и глава Церкви Англии помолились за мир на Святой земле

В Иерусалимской православной церкви отметили, что пасторский визит архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби служит "ярким свидетельством христианского единства и сострадания"

ТАСС, 21 октября. Патриарх Иерусалимский Феофил III принял в своей патриархии духовного главу Церкви Англии, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, с которым они вместе вознесли молитву за скорейшее наступление мира на Святой земле. Об этом сообщила пресс-служба Иерусалимской православной церкви.

"В этот мрачный час патриарх Феофил и архиепископ Джастин соединились в пламенной молитве, взывая к Богу Всевышнему о скорейшем окончании боевых действий и восстановлении духа понимания и приверженности светлому будущему для всех жителей Святой земли, рожденной в горниле этого продолжающегося конфликта", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в патриархии, пасторский визит духовного главы Церкви Англии служит "ярким свидетельством христианского единства и сострадания" в свете "военного времени и гуманитарного кризиса" в регионе и свидетельствует о "взаимосвязанности всех христиан". "Присутствие архиепископа Джастина служит мощным символом общности христианской жизни в стремлении к миру в смутные времена", - отмечается в заявлении.

"В свете продолжающегося конфликта Иерусалимская патриархия и христианские общины Святой земли выступили с совместным призывом к незамедлительному прекращению огня и решительной приверженности защите всех человеческих жизней", - указали в Иерусалимской православной церкви. Там напомнили, что приписываемая Израилю атака на православный храм в Газе "подчеркивает срочную необходимость защиты церквей и их учреждений, которые часто предоставляют убежище невинным мирным жителям, в том числе женщинам и детям, которые лишились крова из-за авиаударов". "Подобные действия вызвали острую моральную и международно-правовую обеспокоенность по поводу неприкосновенности гражданского населения и святых мест во время войны", - сказали в патриархии.

Церковнослужители подчеркнули, что, "несмотря на прискорбные обстоятельства продолжающейся войны, Иерусалимская православная патриархия и другие церкви Святой земли решительно сохраняют приверженность своему религиозному и моральному долгу, предполагающему предоставление помощи, поддержки и убежища нуждающимся, даже перед лицом возрастающего давления с требованием эвакуировать людей из этих гражданских убежищ". "Иерусалимская патриархия выражает глубокую благодарность архиепископу Джастину за его солидарность", - заключили в Иерусалимской православной церкви.