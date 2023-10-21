Якутский вуз запустил программу мастер-планирования в условиях приполярного климата

Как сообщила ректор вуза Саргылана Игнатьева, обучение направлено на архитекторов, урбанистов и специалистов в области градостроительства

ЯКУТСК, 21 октября. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) запустил образовательную программу "Мастер-планирование и управление развитием территорий в условиях приполярного климата". Об этом ТАСС сообщила ректор вуза Саргылана Игнатьева.

"Обучение стартует в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Оно направлено на архитекторов, урбанистов, специалистов в области градостроительства. Ожидается, что обучение пройдут студенты трех вузов Якутии - Арктического государственного института культуры и искусств, Северо-Восточного федерального университета и Арктического государственного агротехнологического университета. Мы надеемся на участие представителей других арктических, дальневосточных и сибирских регионов", - сказала Игнатьева.

По ее словам, в 2024 году вуз совместно с партнерами разработает и запустит годичную программу переподготовки студентов и магистрантов вузов Якутии и других регионов, а также архитекторов, дизайнеров, строителей, желающих претворить в жизнь свои идеи и креативные подходы в реновации городов и поселений. "Это первая экспериментальная учебная программа подготовки урбанистов, адаптированная к культурному коду и особенностям приполярного климата по реализации мастер-планов. Мы хотим подготовить специалистов с пониманием смыслов и тенденций развития северных территорий", - отметила ректор.

Президент РФ Владимир Путин в 2022 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек. В эту программу вошли более 20 городов, в том числе уже разработаны мастер-планы Якутска и Нерюнгри. Отдельно по инициативе компании "Алроса" создан мастер-план города Мирного.

Проблемы северных территорий

Программа разрабатывается АГИКИ совместно с Московской архитектурной школой (МАРШ), проектно-консалтинговой компанией "Новая земля" и центром компетенций Leto Yakutia. Директор архитектурной школы МАРШ Никита Токарев отметил, что программа стремится отвечать на вызовы для территориального развития в арктических регионах с экстремальным климатом.

"В городах и селах арктической и субарктической зоны не всегда актуальны градостроительные принципы, разработанные для средней полосы России. Климат диктует сценарии для иного использования общественных пространств, повышения качества городской среды и развития социально-досуговой инфраструктуры. До сих пор они не реализованы. Нужны подходы к проектированию и управлению территориями, учитывающие экстремальный местные почвы, растения, условия строительства и другие факторы в Якутии и других регионах Севера", - отметил эксперт.

По его словам, программа направлена на восполнение дефицита высококвалифицированных специалистов, особенно в области проектирования общественных пространств, устойчивого ландшафта и городского озеленения при экстремальном климате. "Восточные и северные города России требуют формирования современной и комфортной среды для жизни - сейчас им сложно конкурировать за человеческий капитал с другими городами в стране и мире. Для их эффективного развития нужны не только качественно разработанные мастер-планы и архитектурные проекты, но в первую очередь квалифицированная команда для их реализации", - добавил архитектор.

Образовательная программа объединит опыт экспертов по развитию городов в сложных климатических условиях, наработки коллег из других регионов со схожим контекстом. Ожидается, что выпускники программы станут руководителями среднего и высшего звена в частных и государственных компаниях по развитию территорий, консалтингу и городскому планированию, будут заниматься предпринимательской деятельностью или развивать сервисы в сфере городского планирования как городские планировщики, экономисты, социологи, менеджеры и руководители проектов.

Прикладные кейсы

В рамках учебной программы будут решены реальные кейсы для помощи муниципалитетам с привлечением ведущих экспертов и опыта разных регионов. Прикладные кейсы будут касаться восстановления старинного микрорайона "Залог" в Якутске, который имеет давнюю историю. "Это один из немногих уголков Якутска, где сохранились первые каменные здания, построенные на вечной мерзлоте, а также памятники деревянного зодчества конца XIX - начала XX века", - отметил Токарев.

Еще один кейс связан с развитием поселка Тикси на севере Якутии. "Тикси - морской порт, история которого неразрывно связана с открытием и освоением арктических территорий, и одноименный поселок - один из самых северных в России. Тикси выбран в качестве пилотного для разработки модели развития арктических территорий, главой Якутии принято решение о создании Проектного офиса по комплексному развитию населенного пункта и порта", - добавил он.

Развитие Тикси включено в Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны России. Поселок также будет центром обеспечения безопасности мореплавания и оказания помощи при чрезвычайных событиях на Севморпути.

Третий кейс посвящен селу Сунтар. "Кейс будет интересен с точки зрения разработки стратегий развития для малых населенных пунктов сельскохозяйственной направленности", - отметил Токарев.