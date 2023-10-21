В Приморье организовали концерты, выставки и мастер-классы к 85-летию региона

Торжественные мероприятия проходят во всех муниципальных образованиях края

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. В Приморском крае отмечают 85-летний юбилей региона. Во Владивостоке празднование началось с выступления Тихоокеанского симфонического оркестра Приморской краевой филармонии, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

На центральной площади Владивостока проходят выставки, в том числе выставка достижений народного хозяйства, организованы дегустации местных продуктов, тематические и игровые площадки, спортивные активности, выступления творческих коллективов. Работает фотозона "Арсеньев и Дерсу Узала".

Гости праздника могут узнать много нового об истории Приморья и выдающихся личностях, внесших большой вклад в его развитие. Так, на выставке от мультимедийного парка "Россия - Моя история" посетителей знакомят с первооткрывателями края. В шатре от туристско-информационного центра демонстрируют знаковые достопримечательности и уникальные природные красоты, места, в которых могут побывать жители и гости региона. Неподалеку открыта гастрономическая улица, где гостей приглашают попробовать различные блюда из приморских деликатесов и принять участие в кулинарных мастер-классах от шеф-поваров Владивостока.

Молодежь Приморья в рамках празднования 85-летия региона представит интерактивную площадку с настольными играми для детей и взрослых. В детской зоне будут работать аниматоры и аквагрим. Будущих конструкторов и инженеров заинтересует детский мобильный технопарк, где можно будет собрать различные модели своими руками или попробовать себя в объемном 3D-моделировании. Любители спорта могут принять участие в эстафете комплекса ГТО, мастер-классе по баскетболу 3х3 и других физических активностях и флешмобах.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею, проходят во всех муниципальных образованиях региона с 20 октября.

Приморский край как административно-территориальный субъект был образован 20 октября 1938 года указом президиума Верховного Совета СССР, которым Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский. В этот день регион получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус.