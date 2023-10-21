В Омской области датировали уникальные кинокадры с адмиралом Колчаком

Съемку сделали 25 апреля 1919 года

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Российские историки атрибутировали и датировали недавно обнаруженные кинокадры с адмиралом Александром Колчаком. Как рассказал ТАСС исследователь Леонид Капустин, уникальный фрагмент хроники был снят весной 1919 года в Омской области.

"По омской периодике, мемуарам и другим источникам удалось определить место и время, а также основных участников событий. Это два эпизода - беседа с крестьянами села Николаевка Омского уезда и вручение штандарта 5-го уланского Литовского полка русской императорской армии Симбирскому уланскому полку, считавшемуся продолжателем традиций полка 150 старой армии. <…> Новый фрагмент уникальной кинохроники представляет интересное дополнение к омскому визуальному образу Верховного правителя, тем более что даже фотоматериалов этого периода сохранилось относительно немного. Каждая новая находка хроникальных кадров, даже совсем непродолжительных, несомненно, вносит новое к пониманию формирования исторического имиджа Колчака и его окружения", - рассказал Капустин, уточнив, что съемка датируется 25 апреля 1919 года.

По словам Капустина, на кадрах почти полуминутной съемки встречи с крестьянами видно, что у Колчака не полагающаяся офицерам флота морская офицерская сабля, а нетиповая офицерская шашка с Георгиевскими отличиями. Примечательно и огнестрельное оружие. В отличие от большинства офицеров, предпочитающих револьверы, адмирал выбрал бельгийский автоматический Браунинг модели 1906 года.

Второй фрагмент съемки продолжительностью около минуты демонстрирует вручение штандарта литовских улан Симбирскому уланскому полку. "Внимание Колчака к симбирским уланам не случайно - 22 симбирских улана еще в процессе формирования полка были привлечены к охране резиденции Верховного правителя с декабря 1918 года", - пояснил Капустин. Съемка также позволяет уверенно идентифицировать личного адъютанта Колчака штабс-капитана Виктора Матвеева.

Главный архивист единственного в России Центра изучения истории гражданской войны в Омске Максим Стельмак отметил ТАСС, что новые кадры кинохроники помогают реконструировать различные аспекты той эпохи. "Это один из важных источников информации, которые помогают приблизиться к пониманию этого человека, еще один из кусочков пазла, - сказал Стельмак. - Такие записи позволяют нам увидеть и повседневность той эпохи, деятелей того времени в живой обстановке, дополнить их образ, их поведение".

Александр Колчак - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Осенью 1915 года Колчак был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 гг. был командующим Черноморским флотом. В конце 1918 года ему было присвоено звание Верховного правителя России. 7 февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.