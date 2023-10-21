В поселке на Таймыре ввели повышенную готовность из-за выхода белого медведя к людям

Для детей организовали автобусы до школы и обратно

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Меры повышенной готовности введены в поселке Диксон на Таймыре на севере Красноярского края из-за выхода белого медведя к людям. Детей доставляют в школу и кружки на автобусах, сообщили ТАСС в администрации Таймыра.

"Медведь появился примерно неделю назад. Сейчас для учащихся организованы автобусы до школы и обратно, а также на секции и кружки их также отвозят. Все предприятия работают в штатном режиме. В последние пару дней он в поселке не появляется, однако угроза остается, поэтому все меры предосторожности продолжают действовать", - сообщил собеседник агентства, добавив, что повышенная готовность была введена на уровне поселка местной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

Поселок Диксон расположен на одноименном острове на побережье Енисейского залива, был основан в 1915 году и является самым северным в России.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. В мире насчитывается до 31 тыс. этих животных. Большую часть жизни они проводят среди дрейфующих льдов.