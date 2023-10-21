У посольства Израиля в Бангкоке прошла акция протеста в поддержку Палестины

Антивоенный митинг прошел без нарушений правопорядка

БАНГКОК, 21 октября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек собрались на митинг в поддержку Палестины в центре Бангкока. Мирная акция протеста состоялась у посольства Израиля при усиленном полицейском присутствии. В ней приняли участие жители таиландской столицы и южных провинций королевства, населенных преимущественно мусульманами.

Протестующие с флагами Палестины в руках потребовали от Израиля прекратить бомбардировки сектора Газа, которые приводят к гибели гражданского населения, назвав происходящее "геноцидом". Многие из участников демонстрации держали в руках фотографии с кадрами погибших и раненых мирных жителей сектора Газа, в том числе детей.

Как смог убедиться корреспондент ТАСС, антивоенный митинг прошел без нарушений правопорядка, многие его участники пришли выразить свой протест целыми семьями. Протестующие передали в израильское посольство петицию с призывом к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта и немедленному прекращению насилия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.