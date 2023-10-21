Израиль рекомендовал гражданам покинуть Иорданию и Египет и избегать поездок в Марокко

В канцелярии израильского премьера отметили, что "в последние дни в различных странах мира зафиксировано дальнейшее значительное усиление протестов против страны"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля рекомендовал израильтянам как можно скорее покинуть Египет и Иорданию и избегать посещения Марокко. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"В связи с продолжением военных действий в последние дни в различных странах мира зафиксировано дальнейшее значительное усиление протестов против Израиля, с акцентом на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия в отношении израильтян и евреев. В связи с этим Совет национальной безопасности повышает уровень предупреждения о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до уровня 4 (высокая угроза) - рекомендуется не посещать эти страны, а тем, кто в них находится, как можно скорее покинуть их территорию. Уровень предупреждения о поездках в Марокко поднимается до уровня 3 - рекомендация избегать несущественных поездок", - говорится в заявлении.

Кроме того, в СНБ напомнили о действующих рекомендациях "до дальнейшего уведомления избегать пребывания во всех странах Ближнего Востока/арабских странах, включая Турцию, Египет (включая Синай), Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко". "Также рекомендуется избегать поездок в <...> Малайзию, Бангладеш, Индонезию и на Мальдивы", - напомнили в ведомстве.