21 октября, 07:49

В России утвердили обновленное положение о присвоении ученых званий

Здание Правительства РФ. Сергей Карпухин/ ТАСС
Здание Правительства РФ
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Оно начнет действовать с 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительство утвердило обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора, оно начнет действовать с 1 сентября 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Читайте также
Минобрнауки присвоило ученые звания первым 35 преподавателям новых территорийМинобрнауки начало онлайн-прием заявлений на присвоение ученых званий профессора и доцента

"С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора", - говорится в сообщении.

Одним из главных изменений является сокращение сроков рассмотрения необходимых для присвоения ученого звания документов - со 125 до 100 дней. "Это стало возможным благодаря результатам эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, запущенного в 2021 году", - дополняет кабмин.

Как отмечается на сайте правительства, соискателям званий доцента и профессора в качестве написанных учебников или учебных пособий разрешается заявлять разработанные ими онлайн-курсы. "Они должны размещаться на интернет-сайте вуза и использоваться в учебном процессе", - уточняется в сообщении.

Кабмин напомнил, что соискателю на ученое звание доцента необходимо предоставить не менее 20 написанных им самим или в соавторстве учебных изданий или научных трудов, на звание профессора - 50. Кроме того, у специалиста, претендующего на получение звания профессора, должна быть ученая степень доктора наук, отмечается на сайте правительства. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация