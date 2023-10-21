Перерасчет коммунальных платежей за отопление выполнят в Химках

Пересмотр квитанций также осуществят в многоквартирных домах, которые не оборудованы общедомовым прибором учета тепла

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Перерасчет за отопление сделают в октябре в Химках в связи с модернизацией тепловых сетей ТСК "Мосэнерго". Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

"В Химках отопительный период начался в период с 4 по 10 октября, но из-за ремонтных работ на нескольких участках в некоторых домах отопительный период начался позже. Теперь согласно правилам предоставления коммунальных услуг будет произведен перерасчет платы. Пересмотр квитанций также будет осуществлен в многоквартирных домах, которые не оборудованы общедомовым прибором учета тепла. Более подробную информацию о принципах предоставления коммунальных услуг можно узнать на сайте: https://tvoy-domovoy.ru/themes/kak-byt-esli/", - значится в официальном Telegram-канале администрации городского округа.

Отмечается, что по вопросам качества услуги "Отопление" необходимо обращаться к ресурсоснабжающей организации ТСК "Мосэнерго". Оставить заявку о непредоставлении теплоснабжения или нарушении качества услуги можно на сайте компании или по телефонам: +7 (495) 572-36-48, +7 (910) 490-91-62 и +7 (910) 490-81-76.

"При временном отсутствии потребителя в жилом помещении плата за отопление перерасчету не подлежит. Получить разъяснения и консультации можно в клиентских офисах МосОблЕИРЦ или позвонив в контактный центр по телефону: +7 (499) 444-01-00", - заключили в администрации.