В Москве светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" начали готовить к зиме

Заммэра города Петр Бирюков сообщил, что фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых достопримечательностей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к работам по подготовке к зимнему периоду музыкального светодинамического фонтана в парке музея-усадьбы "Царицыно". Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаем мероприятия по подготовке к зиме столичных фонтанов. Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем от холодов и снегопадов специальными конструкциями. Светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" единственный в столице, который ежегодно в конце октября укрываем надувным куполом", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый весом 400 кг, и центральной соединительной детали. Для поддержания его формы круглосуточно работает вентилятор, который расположен в специально оборудованном помещении.

"К началу прошедшего сезона этот фонтан был капитально отремонтирован: полностью заменили все внутренние системы, в том числе акустическую, управления, электро- и водоснабжения, обновили внешний вид сооружения. В общей сложности заменили около 4 тыс. галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 км подводного кабеля. Установили новую систему видеонаблюдения и современную охранно-пожарную сигнализацию", - добавил он.

Глава КГХ отметил, что фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. "Его подсветка осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций. Более 800 струй фонтана под музыку поднимаются на высоту до 15 м", - заключил Бирюков.