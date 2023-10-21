Российскую кругосветку Russian Ocean Way продолжат на новой яхте

Также пройдет молебен на продолжение экспедиции и благополучное возвращение участников путешествия в Кронштадт

ТАСС, 21 октября. Российская кругосветная экспедиция Russian Ocean Way определилась с судном, на котором продолжит путешествие. Об этом говорится в Telegram-канале экспедиции.

"[Капитан экспедиции] Станислав Березкин провел техническую проверку одного из вариантов парусной лодки. Принято решение, что новым судном для продолжения экспедиции станет монохал (парусная морская яхта - прим. ТАСС) "Вандерштадт" 36 футов. Он находится в городе Таунсвилле", - говорится в сообщении.

22 октября пройдет молебен на продолжение экспедиции и благополучное возвращение участников путешествия в Кронштадт. А 23 октября начальник берегового штаба экспедиции, исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества Юлия Калюжная и руководитель экспедиции Евгений Ковалевский отправятся из Сиднея в Таунсвилл для продолжения кругосветки.

Экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей" стартовала в 2021 году из Кронштадта. В начале сентябре этого года недалеко от Австралии на надувной катамаран путешественников напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования. Ранее они потерпели крушение и потеряли тримаран в Тихом океане.

О кругосветке

Березкин (Новосибирск) и Ковалевский (Томск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Томского отделения Русского географического общества, 1 июля 2021 из Кронштадта. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770-1846), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852). Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

28 февраля путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно - парусный надувной катамаран, который был сконструирован тем же человеком, что и тримаран.