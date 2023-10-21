21 октября, 10:57

В России в 2023 году поставят более 2,2 тыс. новых автомобилей скорой помощи

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко добавил, что города развиваются и увеличивается количество транспорта, поэтому медицинская служба должна быть готова к оказанию помощи

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. Поставка 2 тыс. 204 новых автомобилей скорой медицинской помощи запланирована в 2023 году, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Программа по обновлению парка автомобилей скорой помощи - всего в этом году будет поставлено совместно с Минпромторгом 2 204 автомобиля, новых, разного класса - это В и С", - сказал он журналистам в ходе рабочей поездки в Нальчик.

Мурашко добавил, что города развиваются и увеличивается количество транспорта, поэтому медицинская служба должна быть готова к оказанию помощи.

"Плюс мы реорганизуем информационные системы. Это - координация из Федерального центра медицины катастроф, где существует координационный центр, полностью собирая информацию, усиливая, "перекидывая" силы и средства из региона в регион или усиливая из федерального центра. Плюс телемедицинские консультации, которые позволяют спасать жизни больных в критических состояниях", - пояснил министр. 

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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