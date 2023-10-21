В Малоохтинском парке Петербурга появилась аллея, посвященная дизайну

Также в рамках общегородского субботника в Муринском парке состоялся плоггинг-забег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Памятную аллею из каштанов высадили в Малоохтинском парке и посвятили проекту "Петербургский дизайн", мероприятие прошло в рамках общегородского субботника. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

"Сегодня мы высадили каштаны - это символ долголетия. Я надеюсь, что как расцветают сейчас все участники проекта "Петербургский дизайн", так и в следующем году расцветут высаженные нами каштаны. Проект был создан по инициативе губернатора, благодаря проекту несколько дизайнеров уже открыли собственные торговые точки. На сегодня мы получили еще порядка 300 заявок на поддержку от петербургских дизайнеров", - сказал он.

Поляков добавил, что от губернатора уже поступило предложение расширить проект и сделать его более долгосрочным, также могут появятся новые площадки в ТЦ.

По словам самих дизайнеров, проект оказал им большую поддержку. К примеру, дизайнер Ирина Валерьянова делает повседневную женскую одежду больших размеров и разрабатывает принты с символикой Петербурга. Уже сейчас она отмечает заметный рост продаж и интерес со стороны покупателей.

"Это очень хорошая мера, которая дает возможность продвигать новые бренды на рынке Петербурга и дает возможности дальнейшего расширения, мы сейчас представлены в трех ТЦ Петербурга и планируем расширяться", - отметила она.

Кроме того, в рамках общегородского субботника в Муринском парке состоялся плоггинг-забег. Участники за отведенное количество времени должны были собрать весь встречающийся по пути мусор. В пресс-службе Смольного ранее также сообщали, что в ходе месячника благоустройства городские предприятия уже провели работы на трети территории Петербурга. Высаживаются деревья и кустарники, убирается опавшая листва, приводятся в порядок улицы, тротуары и велодорожки, детские и спортивные площадки, газоны, моются фасады домов и остановки общественного транспорта, вывозится мусор.

О проекте

Проект "Петербургский дизайн "стартовал в 2022 году. На данный момент к нему присоединились около 100 дизайнеров. 22 августа под единым брендом "Петербургский дизайн" открылись отделы в ТРЦ "Галерея", ТРК "Лето" и ТРЦ "Охта Молл". В магазинах представили одежду 80 дизайнеров города. Проект реализуется путем предоставления меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Петербурга через субсидирование организации инфраструктуры поддержки - НО "Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге". Как отметил губернатор города, в дальнейшем проект планируется масштабировать на другие города России и в дружественные страны.