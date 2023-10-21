Муфтием Крыма на пятилетний срок переизбрали Эмирали Аблаева

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что развитие всей страны и любого региона невозможно без межнационального согласия

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Делегаты отчетно-выборного VII Курултая мусульман Крыма продлили полномочия муфтия Эмирали Аблаева еще на пять лет. Об этом сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"На VII отчетно-выборном Курултае мусульман Крыма муфтием Крыма переизбран хаджи Эмирали Аблаев. Безусловно, Курултай - важное событие для крымских мусульман. На нем подведены итоги проделанной в течение пяти лет работы, нацеленной на сохранение межэтнического и межконфессионального согласия в республике, традиций ислама", - написал Константинов.

Он отметил, что в украинский период противоречия и конфликты охватывали каждое сельское поселение, каждый город и район Крыма. Ситуация кардинально изменилась после возвращения полуострова в Россию. "В течение девяти лет мы в единстве занимаемся созидательной деятельностью, вместе решаем проблемы крымчан, работаем над модернизацией инфраструктуры, развитием здравоохранения, образования, социальной сферы", - добавил Константинов.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, принявший участие в открытии Курултая, развитие всей страны и любого региона невозможно без межнационального согласия. "С 2014 года в Крыму в этом ключе сделано очень многое. В этом заслуга и всех жителей республики, и руководителей религиозных организаций и национальных обществ. Созданный межконфессиональный совет "Мир - Дар Божий", основателями которого являются уважаемые Муфтий Эмирали Аблаев и Владыка Лазарь, также служит инструментом укрепления единства всех народностей, проживающих на территории нашей республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Эмирали Аблаев был впервые избран муфтием мусульман Крыма в 1999 году и переизбирался на этот пост в 2004, 2008, 2013 и 2018 годах.