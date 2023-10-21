В СК ежегодно поступают более 5 тыс. обращений о ненадлежащей медпомощи

Как сообщили в ведомстве, в последние годы увеличилось количество таких обращений, поступающих от органов здравоохранения

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более 5 тыс. обращений ежегодно поступают в следственные органы СК о ненадлежащей медицинской помощи. Об этом сообщил руководитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Анатолий Сазонов.

"Практически ежегодно более 5 тыс. обращений фиксируется следственными органами СК по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи. Как правило, около 70% - это обращения граждан, но хочу обратить внимание: в последние годы увеличилось количество таких обращений, поступающих от органов здравоохранения", - сказал он, выступая на юридической конференции "Современное состояние правового регулирования медицинской деятельности".

По его словам, в последние три года СК фиксирует от 300 и более обращений именно от здравоохранения.

"А это связано с тем, что в ряде субъектов РФ следственные управления заключили соглашение с региональными органами здравоохранения об обязательном и незамедлительном информировании следственных органов обо всех случаях смерти в медицинских организациях - новорожденных, рожениц, несовершеннолетних, тем самым мы оперативно рассматриваем эти случаи, не дожидаясь когда в СК будут поступать жалобы. Мы рекомендуем эту практику распространить и на другие регионы РФ", - сказал Сазонов.