Мурашко сообщил о подтверждении более 400 заболеваний после скрининга новорожденных

По словам главы Минздрава РФ, у системы здравоохранения есть ресурсы для лечения и наблюдения за детьми с врожденными наследственными заболеваниями

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. Медики подтвердили 411 врожденных наследственных заболеваний у детей с момента запуска в России программы расширенного неонатального скрининга. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Полностью реализовано сегодня направление по скринингу врожденных наследственных заболеваний у детей. Скринингом уже в России охвачено более 960 тыс. новорожденных и выявлено уже сегодня 411 заболеваний", - сказал он журналистам в ходе рабочей поездки в Нальчик.

Мурашко добавил, что у системы здравоохранения есть ресурсы для лечения и наблюдения за детьми с врожденными наследственными заболеваниями.

Программа расширенного неонатального скрининга действует в России с 2023 года. Как ранее отмечала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, охват новорожденных скринингом составляет 99%.