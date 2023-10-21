Франция с января выслала 89 придерживающихся радикальной идеологии иностранцев

Как сообщили в МВД страны, восемь человек были высланы за последний месяц

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Французские власти с начала года выслали из страны 89 иностранцев - приверженцев радикальной идеологии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"С начала года в соответствии с указанием президента республики Эмманюэля Макрона из страны были высланы 89 иностранцев, приверженных радикальной идеологии", - написал Дарманен. По его словам, восемь человек были высланы за последний месяц.

Ранее Макрон потребовал от руководителей правоохранительных органов убедиться, что в отношении всех людей из так называемого списка S (перечня лиц, склонных к радикальной идеологии) проводятся необходимые процедуры, включая подготовку к депортации, если это необходимо.

В общей сложности, по словам главы МВД, в настоящий момент в стране около 20 тыс. человек внесены в списки лиц, придерживающихся радикальной идеологии. Из них около 5 тыс. могут быть склонны к совершению активных действий.

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после нападения 13 октября злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас. От его рук погиб учитель. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения.