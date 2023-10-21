В Будапеште оппозиционеры осквернили памятник советским воинам

Акция партии Jobbik была приурочена к Дню революции и освободительной борьбы 1956 года, который отмечается в Венгрии 23 октября

БУДАПЕШТ, 21 октября. /ТАСС/. Акт вандализма против памятника советским воинам, погибшим во Второй мировой войне в боях против фашистов на территории Венгрии, совершен в Будапеште активистами оппозиционной партии Jobbik (движение "За лучшую Венгрию"). Они обернули черной пленкой монумент, установленный на площади Свободы, а затем распространили в соцсетях видеозапись своих действий.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Будапеште, "венгерским властям будет направлен сигнал" об этом инциденте, когда местные чиновники вернутся на свои места после длинных выходных. Понедельник здесь будет нерабочим - 23 октября в стране отмечается День революции и освободительной борьбы 1956 года.

К этой дате и была приурочена акция Jobbik, в которой, по некоторым данным, принял участие депутат Европарламента от этой правоконсервативной партии Мартон Дьёндьёши. Активисты заявили, что таким образом хотели напомнить о подавлении советскими войсками выступления венгров в 1956 году и выразить несогласие с установкой памятника советским воинам на площади Свободы в столице страны. Ранее партия Jobbik уже предлагала демонтировать этот монумент и перенести его на другое место.

Как следует из видеозаписи, во время инцидента на площади Свободы присутствовали много полицейских, которые не стали вмешиваться в действия небольшой группы активистов. Лишь после того, как они отошли от памятника, полицейские проверили их удостоверения личности, взяли показания и провели с ними беседу.

Посольство России намерено выяснить, будут ли приняты по отношению к ним какие-либо меры. Ущерба памятнику нанесено не было, черную пленку с него сняли служащие городского хозяйства. На время многочисленных демонстраций, которые будут проходить в ближайшие дни в Будапеште в связи с Днем революции и освободительной борьбы 1956 года, вокруг него установлены заградительные барьеры.

Подобные инциденты - редкость в Венгрии. Правительство страны бережно относится к монументам советским солдатам, погибшим в боях с фашистами, в том числе 14-метровому обелиску в центре Будапешта с надписью "Слава советским воинам-освободителям". Он был установлен по проекту венгерского архитектора Антола Кароя вскоре после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Ранее на этом месте находилось воинское захоронение, которое в 1958 году было перенесено на городское кладбище Керепеши. Там также создан большой мемориал в честь советских солдат, погибших при освобождении венгерской столицы от фашистских войск. В боях за Будапешт в октябре 1944-го - феврале 1945 года погибли более 80 тыс. советских солдат и офицеров.