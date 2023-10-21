В поселке Якутии после пожара котельная работает в штатном режиме

В Солнечном проживают около 900 человек

ЯКУТСК, 21 октября. /ТАСС/. Котельная в поселке Солнечном в Усть-Майском районе Якутии работает в штатном режиме, ограничений по теплоснабжению нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Теплоэнергосервис".

"Котельная в поселке Солнечном Усть-Майского филиала АО "Теплоэнергосервис" функционирует в штатном режиме. На данный момент ограничений по теплоснабжению нет. Вчера в 15:00 (09:00 мск) была восстановлена рабочая температура и давление на котлах. Теплоэнергетической компанией были определены сроки для проведения ремонтных работ в галерее углеподачи котельной и кровли. Сегодня утром аварийная бригада из 12 человек приступила к ремонтным работам по восстановлению поврежденных участков", - сообщили в компании.

По данным регионального управления МЧС России, 20 октября в здании котельной №1 в Солнечном произошло возгорание. В результате огнем повреждено 200 погонных метров транспортерной ленты и 90 кв. м на объекте. Как сообщали в районной администрации, в связи с пожаром в поселке ввели режим повышенной готовности.

В поселке проживают около 900 человек. По данным регионального министерства ЖКХ и энергетики, котельная обеспечивает теплоснабжением 5 соцобъектов (больницу, школу, детский сад, администрацию и дом культуры), а также 50 жилых домов, в которых проживают более 500 человек.