Митрополит Крымский Тихон выразил надежду, что прихожане УПЦ выдержат гонения

Священнослужитель отметил, что "с ними Бог"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Священнослужители и прихожане Украинской православной церкви (УПЦ), решение о ликвидации которой ранее приняли власти Украины, смогут выдержать гонения, так как "с ними Бог". Такое мнение высказал журналистам глава Крымской митрополии Тихон.

Священный синод РПЦ ранее перевел митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, на Симферопольскую и Крымскую кафедру.

"Это приведет к тому, что единственная каноническая апостольская церковь - преемница Христа - будет подвергаться еще большим и большим гонениям. Но гонение - это привычное и естественное для церкви состояние. И я думаю, что иерархи церкви, митрополит Онуфрий, прихожане Украинской православной церкви, они все выдержат. Потому что с ними Бог", - сказал Тихон на пресс-подходе в Симферополе.

В четверг Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению Зеленского, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.