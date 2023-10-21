21 октября, 13:36

Митрополит Крымский Тихон выразил надежду, что прихожане УПЦ выдержат гонения

Глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Сергей Мальгавко/ ТАСС
Глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Священнослужитель отметил, что "с ними Бог"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Священнослужители и прихожане Украинской православной церкви (УПЦ), решение о ликвидации которой ранее приняли власти Украины, смогут выдержать гонения, так как "с ними Бог". Такое мнение высказал журналистам глава Крымской митрополии Тихон.

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Священный синод РПЦ ранее перевел митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, на Симферопольскую и Крымскую кафедру.

"Это приведет к тому, что единственная каноническая апостольская церковь - преемница Христа - будет подвергаться еще большим и большим гонениям. Но гонение - это привычное и естественное для церкви состояние. И я думаю, что иерархи церкви, митрополит Онуфрий, прихожане Украинской православной церкви, они все выдержат. Потому что с ними Бог", - сказал Тихон на пресс-подходе в Симферополе.

В четверг Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению Зеленского, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых. 

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© Информационное агентство ТАСС
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