Станции скорой помощи ДНР получили 36 машин по программе развития

Как уточнил глава республики Денис Пушилин, все станции также переоснастят компьютерной техникой

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Автопарк станций скорой помощи ДНР пополнили на 36 машин по программе социально-экономического развития региона, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

"Станции скорой помощи Донецка, Макеевки, Мариуполя, Тореза, Горловки и Енакиево пополнили парк машин - вручил сегодня их руководителям ключи от новых автомобилей. 36 полностью оснащенных всем необходимым карет скорой помощи поступили в рамках реализации программы социально-экономического развития республики", - написал он.

Глава региона отметил, что все станции переоснастят компьютерной техникой, там также внедрят современные методы диспетчеризации, что позволит сократить время прибытия на вызовы.

"Наши жители ожидают повышения качества медицинских услуг до российских стандартов, и сейчас осуществляется для этого широкий комплекс мер: ремонтируются лечебные учреждения, оснащаются новым оборудованием, повышается престижность профессии медицинских работников", - добавил Пушилин.

Он также поблагодарил сотрудников станций скорой помощи за их самоотверженный труд. "Они у нас действительно герои", - отметил Пушилин.