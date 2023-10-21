Форум имени Андрея Громыко станет постоянно действующей евразийской площадкой

Мероприятие состоялось 20-21 октября в Могилеве

МОГИЛЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Международный научно-экспертный форум имени советского министра иностранных дел Андрея Громыко станет постоянно действующей диалоговой площадкой для обсуждения ключевых вопросов межгосударственного сотрудничества и развития интеграционных процессов на евразийском пространстве. Об этом рассказал ТАСС его внук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко по итогам форума, который собрал представителей научной сферы и дипломатии 20-21 октября в Могилеве.

"Сегодня по результатам форума был принят текст меморандума, где центральная идея заключается в том, чтобы сделать этот формат, площадку постоянно действующими и работать над тем, чтобы ежегодно ведущие специалисты по истории, в области международных отношений, других общественных и гуманитарных наук могли вносить конкретные идеи и рекомендации для решения вопросов, стоящих в первую очередь перед Россией и Белоруссией, для продвижения национальных интересов и укрепления безопасности", - сказал Громыко. Он пояснил, что форум будет проходить в разных местах, отметив, что в Белоруссии его "опорным партнером является Белорусско-Российский университет (БРУ), где в прошлом году по инициативе этого вуза и Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) был создан Центр евразийских исследований имени А. А. Громыко".

Президент РГГУ, академик РАН Ефим Пивовар отметил, что форум стал важным событием белорусско-российских гуманитарных отношений и сотрудничества ученых в формате Союзного государства. "Все тематики форума крайне актуальны, думаю, он послужит началом для длительной и плодотворной работы и будет иметь долгую жизнь", - отметил Пивовар. По его словам, имя легендарного советского дипломата Андрея Громыко "стимулировало объединение усилий специалистов в областях истории, политологии международных отношений, истории дипломатии, культуры, с одной стороны, и одновременно экспертов в области взаимодействия представителей бизнеса двух стран, экономик".

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман сказал, что на форуме был принят меморандум и был создан координационный совет "с большим набором планов и полномочий". Он также отметил важность в условиях турбулентности современного мира поиска дипломатических решений острых проблем. "Важна роль современной дипломатии, российской дипломатии как важнейшего инструмента объединения усилий политических сил, настроенных на создание многополярного мира", - сказал Гусман. В этой связи он подчеркнул, что "наследие и опыт Андрея Громыко бесценны для современной российской дипломатии".

Организаторы форума

Международный научно-экспертный форум имени Андрея Громыко организован Министерством образования Белоруссии, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Белорусско-Российским университетом, Российским государственным гуманитарным университетом, Институтом Европы Российской академии наук. Приветствие участникам направил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который выразил убеждение, что мероприятие будет способствовать дальнейшему раскрытию потенциала научной дипломатии, "внесет вклад в укрепление гуманитарной составляющей российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества".