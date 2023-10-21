Блюда кухни Южного Урала будут подавать в заведениях ГУМа в течение месяца

По мнению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, выставка поможет развитию туризма в регионе

ТАСС, 21 октября. Южноуральские блюда будут подавать в заведениях ГУМа во время выставки "Прикоснись к Челябинской области в ГУМе", которая проходит с 12 октября по 7 ноября. Об этом журналистам сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Местные кафе ГУМа в течение месяца будут подавать наши традиционные блюда, и можно увидеть интересные названия, связанные с Южным Уралом. Собственно, у нас интересная самобытная кухня, так что такой комплексный подход - можно увидеть, посмотреть и даже отведать южноуральскую кухню", - сказал он во время посещения выставки.

Текслер добавил, что выставка позволит познакомить жителей Москвы, Подмосковья и гостей столицы с Челябинской областью, а также поможет развитию туризма в регионе. Губернатор также пригласил гостей выставки в регион и посоветовал им посетить национальный парк "Таганай".

На выставке "Прикоснись к Челябинской области в ГУМе" представлен туристический потенциал региона, показаны природа и народные промыслы, такие как Златоустовская гравюра на стали и Каслинское литье.