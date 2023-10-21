Мусульмане Крыма призвали принять меры для открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа

Они также заявили о поддержке позиции президента России Владимира Путина, который призвал исполнить решения ООН по созданию независимого государства Палестина

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Делегаты отчетно-выборного VII Курултая мусульман Крыма призвали мировое сообщество предпринять все необходимые дипломатические меры для открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении, принятом в субботу, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма.

"Мы, делегаты VII Курултая мусульман Крыма, призываем мировое сообщество как можно скорее предпринять все необходимые дипломатические меры для разрешения палестино-израильского конфликта, открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа, обеспечения мирного населения медицинской помощью, водой, продуктами питания, электричеством. Мировое сообщество наконец должно поставить точку в этом конфликте и показать действенность международного права и влиятельность международных институтов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сегодняшние события являются результатом многолетней несправедливости и двойных стандартов в мировом сообществе, которые возникли с одобрения так называемых стран "золотого миллиарда". По мнению делегатов курултая, сегодня этот конфликт разгорелся с особой жестокостью, и мировое сообщество не может проявить волю, чтобы остановить страдание мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа. "Мы, мусульмане Республики Крым и города Севастополь, осуждаем применение силы в отношении мирных граждан. Никакие политические цели и намерения не могут быть ценнее человеческой жизни. Также мы уверены в том, что миллионы мирных жителей не должны становиться заложниками действий каких-либо маргинальных групп и политических структур. Мы категорически не согласны с действиями, которые приводят к гуманитарной катастрофе", - следует из заявления.

Мусульмане Крыма заявили о поддержке позиции президента России Владимира Путина, который призвал исполнить решения ООН по созданию независимого государства Палестина. "Мы верим, что Российская Федерация во главе с президентом Путиным Владимиром Владимировичем путем посреднической помощи и использования всех дипломатических возможностей поможет вернуть мир в ближневосточный регион. А мировое сообщество призываем приобщиться к этому процессу и отказаться от политики двойных стандартов", - говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.