В Симферополе провели молебен в честь нового главы Крымской митрополии Тихона

Тихон передал в дар главному храму города Корсунскую икону Божией матери

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Благодарственный молебен прошел в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя по случаю вступления митрополита Тихона на пост главы Крымской митрополии, передает корреспондент ТАСС.

"Время сейчас трагическое, по-другому не скажешь. Нам предстоит всем вместе, особенно здесь, на крымской земле, эти трагические испытания преодолеть. Соединить разъединенное, как говорится в Священном Писании, привнести мир и больше любви. И мир настоящий, а не зыбкий", - обратился Тихон к прихожанам после молебна.

Высокопреосвященству сослужили, в частности, прежний глава Крымской митрополии Лазарь, митрополит Феодосийский и Керченский Платон, члены епархиального совета Симферопольской и Крымской епархии. Также на молебен приехали глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сам Тихон передал в дар главному храму Симферополя Корсунскую икону Божией матери.

"Крымская митрополия, крымская церковь стабильная сейчас по сравнению с теми епархиями, которые на передовой, которые разделены. И поэтому сейчас самое главное, с моей точки зрения - это помощь тем, кто в этой помощи нуждается и здесь, и там, в новых регионах. Духовная помощь, помощь материальная, та, которая необходима. И сохранение единства и мира здесь, в Крыму", - сказал глава Крымской митрополии на пресс-подходе.

Тихон добавил, что ему также предстоит познакомиться с достижениями крымского духовенства и понять, куда приложить силы. "Какие могут быть чувства? Чувство благоговения к этой земле, любви к ней, потому что Крым - это особая любовь всей России по всех отношениях. И с чувством, конечно, ответственности, и надеждой на Господа - что Господь укрепит и поможет", - заявил священнослужитель.

Священный синод РПЦ ранее перевел митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, на Симферопольскую и Крымскую кафедру.