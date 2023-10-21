Укомплектованность состава главка МЧС в Херсонской области составляет около 60%

Как уточнили в ведомстве, в 2024 году штат планируют увеличить на 78% от имеющейся численности

ГЕНИЧЕСК, 21 октября. /ТАСС/. Личный состав Главного управления МЧС России по Херсонской области укомплектован примерно на 60%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Укомплектованность Главного управления МЧС России по Херсонской области по состоянию на 18 октября составляет порядка 60% различных категорий личного состава. Востребованными профессиями являются квалифицированные специалисты, начиная от пожарного до руководителей структурных подразделений Главного управления различных направлений деятельности", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 2024 году предстоит увеличение штатного расписания главка на 78% от имеющейся численности, что увеличит потребность в укомплектовании личным составом.