В ЛНР запустили новый водозабор

По словам главы региона Леонида Пасечника, началось восстановление всей схемы водоснабжения республики

ГЕНИЧЕСК, 21 октября. /ТАСС/. Власти ЛНР запустили первый водозабор, дав начало восстановлению действовавшей до 2014 года схемы водоснабжения, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

"Жители Кировска теперь будут с водой. Запущен в работу дополнительный водозабор, который позволит улучшить водоснабжение города. Это первый объект, с которого начинается восстановление схемы водоснабжения Луганщины, действовавшей до 2014 года", - написал он.

По словам Пасечника, с началом боевых действий значительно уменьшились объемы воды, подававшейся с Западной фильтровальной станции. "Жители Кировска стараниями украинских силовиков фактически оказались в водной блокаде. Все эти годы мы пытались решить проблему, но воды не хватало - из-за географической удаленности Кировска каждая авария на старом водоводе прежде всего отражалась на его жителях. Было принято решение искать альтернативные источники водоснабжения на нашей территории. Новый источник был найден вблизи Кировска", - добавил Пасечник.

Специалисты "Луганскводы" совместно с военными строителями проложили более 20 км нового водовода и реконструировали 10 км старого, восстановили скважины, построили новую насосную станцию, провели более 15 км воздушных линий энергоснабжения.

"Но результат того стоил - в резервуары, питающие Кировск, начала поступать вода. Пока она подается по графику, но за счет нового водозабора ситуация будет улучшаться. И не только в Кировске, но и в Алчевске, Брянке, Стаханове, других населенных пунктах республики. Завершается только первый этап масштабных работ. Особая благодарность специалистам "Луганскводы", которые нашли техническое решение и круглосуточно трудились для того, чтобы подать воду на Кировск уже сегодня, не дожидаясь окончания строительства нового водовода", - написал Пасечник. Он поблагодарил за помощь в решении проблемы Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Еще 5 ноября 2022 года в ЛНР сообщили о планах восстановления водоснабжения Кировска в 2023 году. Как сказала тогда мэр Виктория Сергеева во время прямого эфира в "Одноклассниках", вопрос находится на контроле Минстроя России. "За прошедшие восемь лет водопровод на город Украина полностью уничтожила. Уходя в 2022 году, Украина полностью подорвала все насосные станции, все здания, все сооружения, которые обеспечивали прокачку воды", - отметила она.