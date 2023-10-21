В Варне зафиксировали температурный рекорд

В городе днем воздух прогрелся до 33,1 градуса Цельсия

СОФИЯ, 21 октября. /ТАСС/. Болгарские метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в Варне, где в субботу днем воздух прогрелся до 33,1 градуса Цельсия.

Как сообщает институт метеорологии и гидрологии, предыдущий максимум для 21 октября был зафиксирован в 1990 году, когда воздух прогрелся до 24,6 градуса. Самый холодный день в этом месте был отмечен в 1976 году - термометр показывал минус 0,2 градуса.

Высокие температуры по всему черноморскому побережью Болгарии стали возможны благодаря южному ветру, который принес горячий воздух из Африки, и температуре воды в Черном море, которая у болгарских берегов пока держится на уровне 20-21 градус.

Как сообщает корреспондент ТАСС, летние температуры вызвали настоящий ажиотаж на болгарских пляжах, тысячи болгар и туристы решили воспользоваться, вероятно, последней в 2023 году возможностью отдохнуть и искупаться на пляжах страны.

По прогнозу, в ближайшие дни направление ветра изменится, температуры понизятся, пойдут дожди, а море начнет быстро остывать.