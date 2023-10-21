В Кабардино-Балкарии показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил допандемийный

Он составил 77 лет

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. Показатель ожидаемой продолжительности жизни в Кабардино-Балкарии превысил допандемийный уровень. Об этом сообщил на совещании по вопросам развития здравоохранения региона глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Регион развивается очень активно. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни в регионе уже превысила допандемийный период. Она составляет 77 лет. Это хороший показатель", - сказал Мурашко.

По его словам, показатель смертности населения также лучше по сравнению со всеми предыдущими периодами, один из самых низких за историю КБР.

"Вижу, что и по показателям младенческой смертности вы достигаете уже исторических минимумов. Те технологии, которые используются, позволяют сегодня максимально защитить и маму, и ребенка от рисков на этапе беременности, рождения и формирования здоровья уже у новорожденного", - добавил министр.

В пресс-службе правительства ТАСС сообщили, что показатель рождаемости до пандемии в 2019 году был 11,5, а в 2022 году - 11,1.