Посольство РФ в Словении почтило память погибших в годы Первой мировой соотечественников

Траурная церемония прошла на воинских кладбищах в муниципалитете Бохинь

БОХИНЬ /Словения/, 21 октября. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Словении почтили память соотечественников, погибших в годы Первой мировой войны на словенской земле. Траурная церемония прошла на воинских кладбищах в муниципалитете Бохинь на северо-западе страны.

В мероприятии приняли участие посол в Словении Тимур Эйвазов, советник-посланник посольства Алексей Погонин, послы и заместители руководителей дипмиссий Словакии, Румынии и Венгрии, мэр муниципалитета Бохинь Йоже Содья, а также представители ветеранских организаций. В населенном пункте Уканц российские дипломаты почтили память 17 военнослужащих русской армии, находившихся в австрийском плену и умерших при строительстве горных дорог в районе озера Бохинь. В населенном пункте Бохиньска-Бистрица сотрудники посольства возложили венки к могилам 10 соотечественников, погибших в австрийском плену.

Содья отметил перед собравшимися необходимость сохранения памяти о погибших в годы Первой и Второй мировых войн. "Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить память о бессмысленных страданиях и ужасах, которые принесли войны. И речь идет не только об организации и проведении траурных церемоний, но и о нашей повседневной деятельности", - сообщил Содья.

"Сложившиеся в целом крайне неблагоприятные условия для работы наших посольств в Европе по причине недружественных действий Евросоюза не могли не сказаться на нашем двустороннем сотрудничестве со Словенией. Военно-мемориальная работа здесь, к сожалению, также не стала исключением. Тем не менее с удовлетворением отмечаем, что на уровне местных муниципалитетов, ветеранских организаций и простых словенцев ситуация выглядит иначе. Большинство словенцев помнят нашу общую историю, ценят вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне и совместную борьбу с фашизмом", - прокомментировал Эйвазов корреспонденту ТАСС состояние взаимодействия со словенской стороной на военно-мемориальном направлении. Многие словенские муниципалитеты, по его словам, по собственной инициативе продолжают чествовать память советских воинов и проводить соответствующие мемориальные мероприятия.

Как отметил Эйвазов, в сложившихся условиях российское посольство старается не терять связь с ветеранскими организациями республики и отдельными ветеранами. "Среди словенских ветеранов есть очень много тех, кто искренне, тепло и по-дружески относятся к России, с готовностью принимают наши приглашения на совместные военно-исторические церемонии, приглашают нас на свои мероприятия. Увы, таких мероприятий стало сегодня заметно меньше, но зато произошедшие события помогли выявить тех, кто искренне, не на словах, а на деле готов противодействовать попыткам искажения истории ХХ века и чтить память тех, кто совместно сражался против фашизма в суровые годы Второй мировой войны", - подчеркнул посол России в Словении.