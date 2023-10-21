Выпуск газеты "Русский вестник Шпицбергена" возобновят в цифровом формате

Ее перестали издавать в 2019 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Газета "Русский вестник Шпицбергена", выпуск которой был остановлен в 2019 году, снова будет издаваться в цифровом формате. Об этом на лекции "Трест "Арктикуголь" сегодня и завтра" сообщил генеральный директор треста Ильдар Неверов.

"Это наша задача <...> - в скором времени возобновить публикацию и большую работу над "Русским вестником" на Шпицбергене", - сказал он.

По словам Неверова, на возобновлении выпуска газеты настояли и сами авторы, которые работали в предыдущей версии издания. Возобновленная версия газеты появится в цифровом формате. Неверов отметил, что основной задачей газеты станет оценка экспертами ситуации на Шпицбергене и в особенности в российских поселках. Неверов подчеркнул, что возобновление выпуска газеты также станет частью работы по восстановлению имиджа треста "Арктикуголь" в информационном пространстве.

Правительство РФ в 2022 году передало Минвостокразвития в управление трест "Арктикуголь" - предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене."Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.