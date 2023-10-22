Вильфанд заявил о наступлении предзимья на европейской части России

По словам научного руководителя Гидрометцентра, ожидается неустойчивая погода

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Жителей европейской части России ожидает переменчивая погода в ближайшие два месяца в связи с наступлением предзимья, которое сменится синоптической зимой примерно в середине декабря, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Предзимье уже началось (в середине октября), а это значит, что погода ожидается неустойчивая - частые периоды похолодания, потепления, много облачности и осадков из-за барических депрессий", - рассказал он.

По словам Вильфанда, обычно в середине декабря наступает зима, и погода "успокаивается" - становится более устойчивой, менее облачной.

Предзимье является одним из естественных синоптических сезонов. Всего их в метеорологии шесть: зима, весна, осень, предзимье, первая и вторая половины лета.​​​​​​