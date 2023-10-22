Жители Дагестана на улицах празднуют победу Махачева в UFC

В кафе, ресторанах, на открытых площадках региона организовали прямую трансляцию боя

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Жители Махачкалы и других дагестанских городов на центральных улицах празднуют победу российского бойца UFC Ислама Махачева над австралийцем Александром Волкановски. Прямую трансляцию боя между спортсменами дагестанцы смотрели в кафе, ресторанах, на открытых площадках, специально организованных для просмотра боя.

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время на центральных проспектах Махачкалы пробки из-за вышедших на улицу болельщиков, а также выехавших на своих авто фанатов Махачева.

"Мы сегодня с друзьями приехали из высокогорного села Цунта в Махачкалу, чтобы поболеть за Ислама [Махачева]. Обстановку вы видите, Ислам в очередной раз показал и доказал всем, что он сильный и достойный боец", - сказал один из болельщиков бойца по имени Ахмед.

На улицах другого города республики, Дербента, поддерживающие Ислама Махачева организовали танцевальные площадки на открытом воздухе.

Видео с тем, как отмечают в регионе победу Махачева, жители Дагестана активно публикуют в социальных сетях.

Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Турнир UFC 294 прошел в Абу-Даби. Поединок завершился нокаутом в первом раунде. Спортсмены провели между собой второй бой, в феврале на турнире в Австралии Махачев победил единогласным решением судей. Изначально соперником россиянина на турнире в Абу-Даби должен был стать Чарльз Оливейра, однако 11 октября стало известно, что бразилец не сможет провести поединок из-за травмы.