21 октября, 23:33
Палестино-израильский конфликт

Турция направит гуманитарную помощь с медикаментами для сектора Газа

Анкара также планирует передать в регион полевые госпитали и машины скорой помощи с помощью корабля, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа

АНКАРА, 22 октября. /ТАСС/. Анкара по согласованию с Каиром отправит утром в воскресенье самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Читайте также
Подготовка наземной операции и поставки помощи сектору Газа. Конфликт в Палестине

"Завтра утром в Египет вылетает самолет, принадлежащий президенту Турецкой Республики [Реджепу Тайипу Эрдогану], с медикаментами и медицинскими принадлежностями для оказания помощи Газе. На борту самолета будет находиться группа врачей, состоящая из 20 специалистов", - написал глава ведомства на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что договорился с главой Минздрава Египта о консультациях готовых к отправке врачей с египетскими коллегами, чтобы определить, какие именно медикаменты и оборудование необходимы жителям Газы. Также планируется провести техническое обоснование создания полевых госпиталей в аэропорту города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова и на контрольно-пропускном пункте "Рафах".

"Одновременно с этими работами планируется отправить в аэропорт Эль-Ариша на трех грузовых самолетах медикаменты, расходные материалы и оборудование по списку потребностей, который предоставит Министерство здравоохранения [и народонаселения] Египта. Кроме того, после завершения необходимых согласований планируется направить в регион полевые госпитали и машины скорой помощи с помощью корабля", - также анонсировал Коджа.

В субботу через КПП прошли 20 грузовых машин с гуманитарной помощью, доставленной в течение последних нескольких дней международным сообществом в аэропорт города Эль-Ариша в Египте. Транспортировку грузов контролируют Общество Красного Полумесяца Египта и ООН. 

Теги:
ПалестинаТурцияЕгипетПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация