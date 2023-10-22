Кабмин не поддержал признание афер против пожилых отягчающим обстоятельством

В правительстве отметили, что совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица уже признается таким обстоятельством

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство не поддержало законопроект вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"), которым предлагается считать мошенничество в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством. Как отмечается в официальном отзыве кабмина (документ есть в распоряжении ТАСС), такое обстоятельство не всегда будет осознаваться виновным лицом и может привести к проблемам при квалификации преступления.

Законопроектом предлагалось дополнить новым положением статью 63 Уголовного кодекса РФ, которая содержит перечень обстоятельств, отягчающих наказание. В пояснительной записке Даванков привел данные, согласно которым в 2021 году 17% киберпреступлений было совершено в отношении пенсионеров по старости, при этом по статье мошенничество (включая и кибермошенничество) 20% потерпевших - люди старше 60 лет.

"Данное обстоятельство не всегда будет осознаваться виновным лицом, что может привести к проблемам при квалификации деяния в части установления субъективной стороны состава преступления. Законодательные инициативы аналогичного характера ранее неоднократно рассматривались и не были поддержаны правительством РФ. <…> На основании изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает", - говорится в отзыве.

В кабмине отметили, что совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица уже признается обстоятельством, отягчающим наказание. "Предложенный законопроектом квалифицирующий признак "совершение преступления в отношении граждан старше 60 лет" в свою очередь указанными характеристиками не обладает, а лишь констатирует факт достижения потерпевшим определенного возраста", - пояснили в правительстве.