На юге России ожидается понижение температуры примерно на 10 градусов

Теплая погода в Краснодарском крае, Крыму и других регионах сохранится до 23 октября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Теплая погода - до плюс 24-30 градусов - на юге европейской части России сохранится до понедельника, 23 октября, затем температура воздуха понизится примерно на 10 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Период возвращения летнего тепла на юге европейской части России будет до понедельника. В Краснодарском крае, Крыму и других регионах ожидается плюс 24-28 градусов, даже местами до плюс 30 градусов. Но со вторника температура понизится, похолоданием это сложно назвать", - сказал он.

По словам Вильфанда, с 24 октября в большинстве регионов на юге России температура днем будет составлять около плюс 17-19 градусов. "Хоть температура и понизится примерно на 10 градусов, такая погода тоже вполне комфортна", - отметил метеоролог.