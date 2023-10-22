Административный центр Хайнаня создает условия зарубежным специалистам

Иностранцам с высокой квалификацией в отраслях, признанных стратегически важными для развития Хайнаньского порта свободной торговли, предлагают работу и благоприятную атмосферу для проживания, пишет газета "Хайкоу жибао"

ХАЙКОУ /Китай/, 22 октября. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу активно создает условия для востребованных зарубежных специалистов. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По данным издания, местные власти предлагают не только работу, но и благоприятную атмосферу для проживания иностранцам с высокой квалификацией в отраслях, которые признаны стратегически важными для развития Хайнаньского порта свободной торговли. Газета взяла интервью у экспатов, оставивших положительные комментарии по этому поводу.

Как отмечают опрошенные иностранцы, местные государственные учреждения создали удобную систему документооборота для профессионалов, приезжающих на Хайнань из-за границы. Она позволила ускорить многие процедуры. Например, для оформления разрешения на работу потребуется всего три-четыре дня с момента подачи заявления.

Авторы газеты напоминают, что в 2020 году Хайкоу запустил платформу, которая в формате "одного окна" предоставляет услуги зарубежным специалистам. Она позволяет всего за неделю в режиме онлайн получить разрешение на постоянное проживание без необходимости посещения компетентных госучреждений.

Кроме того, для повышения квалификации иностранцев администрация города организует различные курсы. Их посещают граждане из разных стран и регионов - России, США, государств Африканского континента. Многие из приезжих работают в Хайкоу уже более 10 лет. Власти предоставляют им социальные услуги, которые помогают специалистам из-за границы кчомфортней увствовать себя на Хайнане.

Востребованные кадры, как уточняется, имеют возможность получить поддержку при решении многих проблем. С этой целью в сентябре 2021 года под руководством местного управления по вопросам иностранных кадров была создана структура "Дом международных специалистов Хайкоу", которая регулярно проводит мероприятия, нацеленные на адаптацию приезжих к новым условиям.

Согласно официальной статистике, за январь - июнь разрешение на работу в Хайкоу получили более 880 иностранных специалистов - на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Это представители более чем 80 стран, в том числе РФ. Их наняли местные компании, осуществляющие деятельность в области транспорта, образования, гостиничного и ресторанного бизнеса, оптовой и розничной торговли, индустрии развлечений, культуры и спорта, а также промышленные предприятия.