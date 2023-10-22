22 октября, 08:20

Рособрнадзор заявил, что модель поступления в 10-й класс пока не планируют менять

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

В службе отметили, что это частное мнение главы ведомства Анзора Музаева о несоответствии действующих моделей современным требованиям

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Никаких действий, направленных на изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи, пока не предпринимается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

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Ранее руководитель ведомства Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями школьников сообщал, что модели перехода из 9-го класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям и в ближайшем будущем будут меняться. В ведомстве пояснили ТАСС, что это частное мнение главы Рособрнадзора, и пока никаких изменений не планируется.

"Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Частное мнение А. А. Музаева, что систему надо докручивать", - говорится в сообщении. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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