Проект "Театральное закулисье" запустили для школьников в Москве

Мэр города Сергей Собянин привел в пример Театра кукол имени С. В. Образцова, где дети смогут узнать, как делают кукол, и как актеры готовятся к спектаклям

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Столичные школьники смогут посетить экскурсии по театрам в рамках стартовавшего в городе проекта "Театральное закулисье". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве стартовал проект "Театральное закулисье". Школьники отправятся на экскурсии в столичные театры и увидят мир искусства изнутри. Программу запустили для участников городского проекта "Содружество школьных театров Москвы", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин привел в пример Театра кукол имени С. В. Образцова, где дети смогут узнать, как делают кукол, и как актеры готовятся к спектаклям, также школьники познакомятся с работой художников и бутафоров, увидят, где хранят реквизит. В учебном заведении Театра Олега Табакова экскурсанты посетят репетиционные и танцевальные классы, гримерные и мастерские. На инклюзивных экскурсиях в Музее МХАТ школьникам расскажут о театральных профессиях и предложат им поучаствовать в актерских мастер-классах.