Гладков: свыше 12,5 тыс. белгородских пенсионеров посетили достопримечательности региона

В пресс-службе главы региона отметили, что принять участие в экскурсиях может каждый желающий

БЕЛГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Более 12,5 тыс. пенсионеров Белгородской области посетили достопримечательности региона, а также познакомились с соседними муниципалитетами в текущем году по проекту "К соседям в гости". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков, ставший инициатором проекта.

"Проект мы реализуем с прошлой весны и считаю, что он нашел отклик в сердцах наших пожилых белгородцев, всего в этом году в проекте приняли участие 12,5 тыс. человек. Надеюсь, у всех участников экскурсий остались только хорошие впечатления", - сказал Гладков. Он пояснил, что нынешней осенью для 3,5 тыс. белгородцев было организовано 80 поездок.

В частности, туристы бесплатно посетили соседние муниципалитеты, осмотрели местные достопримечательности, познакомились с работой промышленных производств, побывали в святых местах. "Формируются делегации, формируются группы, приезжают в соседние районы, смотрят, как развиваются современные производства, какие объекты строятся, какие капитально ремонтируются, как живут соседи, радуются вместе с ними", - отметил Гладков. В этой связи губернатор выразил надежду на то, что в следующем году проект будет продолжен, так как "его популярность растет".

В пресс-службе главы региона добавили, что принять участие в экскурсиях может каждый желающий, для этого необходимо записаться в местном управлении соцзащиты.