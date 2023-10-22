В Москве прогнозируют потепление до 10 градусов

В городе выпадет до 27% месячной нормы осадков

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Днем в понедельник ожидается до плюс 8-10 градусов в Москве, но ветер и дожди не позволят ощутить потепление. В этот день выпадет до 27% месячной нормы осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понедельник будет очень теплым и дождливым. Ночью ожидается плюс 3-5 градусов, а днем - 8-10 градусов. Но помимо дождей будут порывы ветра до 15 м/с, так что москвичам не удастся ощутить удовольствие от этого потепления. Эффективная температура, та, которую мы ощущаем, будет гораздо ниже", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в понедельник атмосферное давление будет ниже нормы на 14-16 миллиметров ртутного столба, что приведет к заметным дождям. Ожидается, что за этот день выпадет 10-15 мм осадков. Месячная норма осадков для столицы в октябре - 55 мм.