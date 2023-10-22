РВИО создаст мемориал на линии Вотан в Запорожской области

Заместитель председателя общества Николай Овсиенко сообщил, что мемориальный комплекс будет сопоставим с местами воинской славы в Ржеве, Севастополе, Сталинграде и на Курской дуге

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс федерального значения будет создан в селе Мордвиновка на линии Вотан в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

"Это место (участок линии Вотан в Запорожской области - прим. ТАСС) заслуживает всероссийского внимания. В ближайшее время мы определимся с техническими параметрами мемориала, объявим творческий конкурс - всероссийский или международный, у нас такой опыт есть. Будем стремиться к тому, чтобы этот мемориал стал точкой притяжения для всех патриотов отечества", - сказал Овсиенко. Он добавил, что мемориал в Запорожской области будет сопоставим с местами воинской славы в Ржеве, Севастополе, Сталинграде и на Курской дуге.

В воскресенье в канун 80-й годовщины освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков в Мордвиновке, на месте прорыва линии Вотан, торжественно перезахоронили останки 11 советских бойцов, погибших в боях осенью 1943 года.

"Сегодня из 11 захороненных бойцов только у одного нашелся медальон. Личность устанавливают, взяли пробы ДНК, попытаются установить поименно, кто здесь захоронен", - отметил Овсиенко.

В церемонии приняли участие представители власти, Мелитопольского историко-патриотического общества, общественности региона.