Два экоактивиста ворвались в студию французского телеканала BFMTV

Из-за этого был прерван эфир

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Два экоактивиста ассоциации "Последняя реновация" (Derniere Renovation) ворвались в студию новостного телеканала BFMTV, из-за чего был прерван эфир, в котором транслировалось интервью с зампредседателя французской партии "Реконкиста" Марион Марешаль. Кадры из студии после приостановки трансляции ассоциация опубликовала в социальной сети X (ранее Twitter).

"В воскресенье Симон - гражданин, поддерживающий Derniere Renovation и одетый в футболку с надписью "У нас остался 521 день", прервал политическое шоу, где выступала Марион Марешаль", - гласит запись на странице ассоциации. К ней также прикреплена фотография, на которой Симон сидит с поднятой рукой посреди стола в студии в окружении ведущих и политика.

Как передает корреспондент ТАСС, во время трансляции в кадр попала лишь белая футболка активиста, который сообщил о своей принадлежности к организации. Однако камеры не показали его лицо, а режиссер трансляции отключил звук, когда Симон начал зачитывать свой манифест, и дал в эфир рекламу. На странице Derniere Renovation в X опубликовано его заявление в котором мужчина среди прочего требует выделить €12 млн на реновацию домов в стране для повышения их энергоэффективности.

Спустя примерно 10 минут программа была прервана во второй раз, однако разобрать раздавшиеся в студии крики было невозможно. Ассоциация же подтвердила, что второй нарушитель порядка также действовал от ее имени.

"В условиях, когда траектория глобального потепления продолжает выходить из-под контроля, а октябрь является одним из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений, недопустимо, чтобы крайне правые имели возможность высказать свое мнение. На чьей стороне история?" - говорится в заявлении Derniere Renovation. Они утверждают, что за последние 50 лет из-за "климатических катастроф" погибло 2 млн человек, тогда как во Франции от жары умерли 35 тыс. человек за 10 лет. В этой связи экоактивисты требуют соразмерной ответственности для политиков и СМИ и настаивают на озвучивании данной проблемы.

Позже Agence France-Presse сообщило, что оба активиста - Симон и Тилль - были задержаны. Их доставили в полицейский участок XV округа Парижа.